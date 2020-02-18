Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Сегодня были опубликованы данные разведки Нидерландов по делу МН17

В Кремле считают расследование голландского журналиста по катастрофе рейса МН17 "свидетельством правоты России". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

По его словам, опубликованные сведения об отсутствии зенитных ракетных комплексов "Бук" в районе, где произошло крушение самолета в 2014 году на Донбассе лишний раз свидетельствуют о "правоте российской стороны", "ставящей под сомнение результаты работы Совместной следственной группы".

"Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась ", - сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить рейс МН17 над Донбассом в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в расследовании катастрофы пассажирского самолета Малайзийских авиалиний MH17 появились новые данные о причастности российского зенитно-ракетного косплекса "Бук".

Как ранее уже сообщала международная следственная группа (JIT), лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на Донбасс, а после катастрофы вернули обратно.