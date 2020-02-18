У Путіна відреагували на нові дані у справі МН17

Фото: катастрофа МН17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Сьогодні були опубліковані дані розвідки Нідерландів у справі МН17

У Кремлі вважають розслідування голландського журналіста за катастрофи рейсу МН17 "свідченням правоти Росії". Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, опубліковані відомості про відсутність зенітних ракетних комплексів "Бук" у районі, де сталася аварія літака в 2014 році на Донбасі зайвий раз свідчать про "правоту російської сторони", що "ставить під сумнів результати роботи Спільної слідчої групи".

"Це зайвий раз свідчить про те, що як і раніше величезну кількість питань, і питання, які найсерйознішим чином ставлять під сумнів таку ангажовану позицію, яка вже неодноразово озвучувалася ", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що служба військової розвідки Нідерландів не виявила ні один ЗРК "Бук", який міг бути здатний збити рейс МН17 над Донбасом в 2014 році.

Раніше повідомлялося, що в розслідуванні катастрофи пасажирського літака Малайзійських авіаліній MH17 з'явилися нові дані про причетність російського зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Як раніше вже повідомляла міжнародна слідча група (JIT), лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітної бригаді ЗС Росії. Встановлення привезли 25 червня 2014 року з Курська на Донбас, а після катастрофи повернули назад.