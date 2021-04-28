У Путина отреагировали на идею Зеленского о Ватикане: не получали информации

"Президент Зеленский сказал, что это могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - заявил Песков.

Он также не знает, готов ли Путин ехать в третью страну для встречи с Зеленским. На сегодня Москва исходит из того, что говорить о мире на Донбассе "с нами не нужно".

"Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных конкретных формулировок мы пока не видели", - добавил Песков.