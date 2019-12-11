У Путина отреагировали на фейковый сюжет об MH17 по росТВ

Фейковый сюжет российского "Первого канала" о катастрофе MH17 на Донбассе не подрывает доверие к телеканалу со стороны российской власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, "ошибка" в сюжете не подрывает доверие к государственному телеканалу. Песков также считает, что при освещении катастрофы MH17 "важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы".

"В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть", - сказал Песков.

Отметим, речь идет о заявлении гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста о "редакционной ошибке" при подготовке в ноябре 2014 года телесюжета, в котором говорилось, что малазийский Boeing-777 мог быть атакован украинским истребителем.

Напомним, ранее сообщалось, что судебный процесс по MH17 покажут в прямом эфире. Гаагский трибунал начнет рассматривать дело в марте 2020 года.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда на Донбассе в районе Тореза Донецкой области сбили малазийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.