ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина отреагировали на фейковый сюжет об MH17 по росТВ

Новости » Политика     11.12.2019 - 12:21
У Путина отреагировали на фейковый сюжет об MH17 по росТВ
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина считают, что канал "давал всю палитру версий"

Фейковый сюжет российского "Первого канала" о катастрофе MH17 на Донбассе не подрывает доверие к телеканалу со стороны российской власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, "ошибка" в сюжете не подрывает доверие к государственному телеканалу. Песков также считает, что при освещении катастрофы MH17 "важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы".

"В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть", - сказал Песков.

Отметим, речь идет о заявлении гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста о "редакционной ошибке" при подготовке в ноябре 2014 года телесюжета, в котором говорилось, что малазийский Boeing-777 мог быть атакован украинским истребителем.

Напомним, ранее сообщалось, что судебный процесс по MH17 покажут в прямом эфире. Гаагский трибунал начнет рассматривать дело в марте 2020 года.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда на Донбассе в районе Тореза Донецкой области сбили малазийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Песков: на нормандской встрече были сделаны важные шаги
Новости Украины Владимир ПутинMH17фейк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь