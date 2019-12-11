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У Путіна відреагували на фейковий сюжет про MH17 по росТБ

Новини » Політика     11.12.2019 - 12:21
У Путіна відреагували на фейковий сюжет про MH17 по росТБ
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У Путіна вважають, що канал "давав всю палітру версій"

Фейковий сюжет російського "Першого каналу" про катастрофу MH17 на Донбасі не підриває довіру до телеканалу з боку російської влади. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, "помилка" в сюжеті не підриває довіру до державного телеканалу. Пєсков також вважає, що при висвітленні катастрофи MH17 "важливо давати всю палітру версій, а не одну, як воліють робити багато західних каналів".

"У цьому плані, так, якісь версії, які виходять вперед на певному етапі, потім виявляються неспроможними або сумнівними. Тому на певному етапі це цілком може бути", - сказав Пєсков.

Відзначимо, що мова йде про заяву гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста про "редакційну помилку" при підготовці в листопаді 2014 року телесюжету, в якому говорилося, що малайзійський Boeing-777 міг бути атакований українським винищувачем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судовий процес щодо MH17 покажуть в прямому ефірі. Гаазький трибунал почне розглядати справу у березні 2020 року.

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року, коли на Донбасі в районі Тореза Донецької області збили малайзійський літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

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