У Путина отреагировали на длительное задержание протестующих в России

В Кремле прокомментировали массовые задержания в России на протестах из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Министерство внутренних дел России должно проверить факты длительного задержания участников митинга в Москве 31 января.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он не исключил, что проверку проведут и надзорные органы.

"Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры", - сказал он.

Напомним, сегодня в России проходит суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное.

В связи с этим в стране начались массовые протесты. Уже задержали 127 человек.

Напомним, Украина требовала введения санкций против России из-за подавления протестов.

Отметим, накануне судебного заседания в Москве ограничили движение по ряду улиц, примыкающих к Мосгорсуду.