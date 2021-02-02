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Протесты в России: сегодня задержали уже более 100 человек

Москва, Вторник 02 февраля 2021 11:44
Протесты в России: сегодня задержали уже более 100 человек
Фото: протесты в РФ (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в России проходит суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное. В связи с этим в стране начались массовые протесты.

Об этом сообщает правозащитная организация "ОВД-Инфо".

По состоянию на 11:30, в Москве задержали уже 127 человек.

На прошлой неделе российские силовики задержали брата Алексея Навального Олега и нескольких его соратников. День протестов они провели под стражей. Жену оппозиционера Юлию задержали уже во время акции в Москве, ей вменяют участие в несанкционированном митинге.

По данным правозащитников, в стране задержали более 5 тысяч человек.

Напомним, сегодня проходит судебное заседание, на котором рассматривается вопрос изменения условного наказания на реальное российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Ранее сообщалось, что Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины сделало заявление из-за подавления протестов в России. Украина призывает ввести санкции против Российской Федерации.

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Новости Украины Происшествия протестРоссийская ФедерацияНавальный

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