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У Путіна відреагували на тривале затримання протестувальників в Росії

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі прокоментували масові затримання в Росії на протестах через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Міністерство внутрішніх справ Росії має перевірити факти тривалого затримання учасників мітингу у Москві 31 січня.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він не виключив, що проведуть перевірку і наглядові органи.

"Ми бачили повідомлення ЗМІ на цей рахунок. Ми не сумніваємося, що і наші колеги в МВС бачать ці повідомлення. Тут знову ж таки потрібно просто конкретні факти перевірити, і якщо це відповідає дійсності, то вжити заходів", - сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні в Росії проходить суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним, на якому розглядається питання зміни умовного покарання на реальне.

У зв'язку з цим у країні почалися масові протести. Вже затримали 127 осіб.

Нагадаємо, Україна вимагала введення санкцій проти Росії через придушення протестів.

Зазначимо, напередодні судового засідання в Москві обмежили рух по ряду вулиць, що примикають до Московського міського суду.

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