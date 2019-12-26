У Путина отреагировали на заявление о наемниках ЧВК "Вагнер" в Ливии

Фото: Дмитрий Песков (из открытых источников)

У Путина считают, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не поможет урегулированию конфликта

Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не поможет урегулированию конфликта, "на территории страны действуют наемники из разных стран". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что территория Ливии стала "пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран". По его словам, на территории страны есть "наемники, и террористические элементы".

Он добавил, что ситуация в Ливии "вызывает общую озабоченность", в том числе и российскую.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о 2000 наемниках ЧВК "Вагнера" в Ливии.

Ранее сообщалось, что турецкий парламент разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Представитель Эрдогана отметил, что может возникнуть необходимость в таком законопроекте в зависимости от происходящих там событий.

В ноябре парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.