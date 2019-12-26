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Турция в январе рассмотрит вопрос отправки войск в Ливию

Новости » В мире     26.12.2019 - 11:21
Турция в январе рассмотрит вопрос отправки войск в Ливию
Иллюстративное фото (GettyImages)

Вопрос отправки турецких войск в Ливию станет первым для турецкого парламента на зимней сессии

Турецкий парламент рассмотри вопрос отправки войск в Ливию в начале января. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Anadolu.

По его словам, законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию станет первым вопрос зимней сессии турецкого парламента.

"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги. Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии, ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкий парламент разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Представитель Эрдогана отметил, что может возникнуть необходимость в таком законопроекте в зависимости от происходящих там событий.

В ноябре парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

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