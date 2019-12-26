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У Путіна відреагували на заяву про найманців ПВК "Вагнер" в Лівії

Новини » Політика     26.12.2019 - 12:38
У Путіна відреагували на заяву про найманців ПВК "Вагнер" в Лівії
Фото: Дмитро Пєсков (з відкритих джерел)

У Путіна вважають, що втручання третіх країн в ситуацію в Лівії не допоможе врегулюванню конфлікту

Втручання третіх країн в ситуацію в Лівії не допоможе врегулюванню конфлікту, "на території країни діють найманці з різних країн". Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що територія Лівії стала "притулком для найманців з цілого ряду, з величезної кількості країн". За його словами, на території країни є "найманці, і терористичні елементи".

Він додав, що ситуація в Лівії "викликає загальну заклопотаність", в тому числі і російську.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про 2000 найманців ПВК "Вагнера" в Лівії.

Раніше повідомлялося, що турецький парламент розробляє законопроект, який дозволить в майбутньому Анкарі направити своїх військовослужбовців в Лівії. Представник Ердогана зазначив, що може виникнути необхідність у такому законопроекті залежно від відбуваються там подій.

У листопаді парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану раніше з міжнародно визнаним урядом Лівії. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

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