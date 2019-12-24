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Турция готовит закон, позволяющий направить военных в Ливию

Новости » В мире     24.12.2019 - 23:11
Турция готовит закон, позволяющий направить военных в Ливию
Иллюстративное фото (GettyImages)

Представитель Эрдогана заявил, что Турция будет "поддерживать ливийское правительство и ливийский народ"

Турецкий парламент разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По его словам, может возникнуть необходимость в таком законопроекте в зависимости от происходящих там событий.

"Парламент работает над этим", - рассказал Калын.

Он добавил, что пока не вправе разглашать что-либо о содержании законопроекта. Представитель Эрдогана заявил, что Турция будет "поддерживать ливийское правительство и ливийский народ".

Также Калын заявил, что другие страны - в том числе Россия, ОАЭ и Египет - поставляют в Ливию танки, снаряды и другое оружие, поддерживая Ливийскую национальную армию во главе с маршалом Халифой Хафтаром. По его словам, это не способствует урегулированию ситуации в стране, потому что таким образом "саботируется переговорный процесс по линии ООН".

Напомним, ранее парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное в ноябре с международно признанным правительством Ливии.

Ранее члены Совета безопасности ООН выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией насилия в Ливии и призвали все страны соблюдать эмбарго на поставки оружия.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

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