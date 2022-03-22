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У Путина отказались называть потери в Украине: "прерогатива Минобороны"

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

У президента России Владимира Путина отказываются называть потери в войне против Украины. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это прерогатива российского Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы не располагаем информацией и не имеем полномочия в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно Министерства обороны", - отметил он.

Напомним, накануне российская "Комсомольская правда" со ссылкой на Минобороны сообщила, что российские войска в Украине потеряли убитыми более 9 800 человек, но после публикации этот материал убрали. В последствие редакция сообщила о якобы взломе.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 26 дней войны россияне потеряли убитыми порядка 15 300 человек.

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