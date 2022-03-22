У Путіна відмовилися називати втрати в Україні: "прерогатива Міноборони"

У президента Росії Володимира Путіна відмовляються називати втрати у війні проти України. За словами його прес-секретаря Дмитра Пєскова, це прерогатива російського Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ми не маємо інформації і не маємо повноваження в ході військової операції їх озвучувати. Це прерогатива виключно Міністерства оборони", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні російська "Комсомольська правда" з посиланням на Міноборони повідомила, що російські війська в Україні втратили вбитими понад 9 800 осіб, але після публікації цей матеріал прибрали. Потім редакція повідомила про нібито злом.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за 26 днів війни росіяни втратили вбитими близько 15 300 осіб.

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