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У Путина опровергли, что Лукашенко запросил поставку вооружений

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не просил о поставках вооружений. Конкретно таких формулировок не было.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на переговорах в Сочи вопрос о поставках вооружений не поднимался.

"Вот в той формулировке, как вы сказали, нет", - отметил он на вопрос, просил ли Лукашенко о поставках нового вооружения.

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Он добавил, что в основном на переговорах лидеры обсуждали взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса.

Напомним, сегодня Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что просил Путина о некоторых типах вооружений.

"Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - сказал президент Беларуси.

Кроме того, он заявил, что Беларусь начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты.

"Время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание. Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали около двух месяцев", - сказал Лукашенко.

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