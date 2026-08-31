Путін вчетверте збільшив штат своїх охоронців, тепер їх 800

Також повідомлялося, що Моді під час спілкування з Путіним заявив, що світ повинен нарешті обрати мир.

Крім того, рішення про ескалацію війни проти України зумовлене внутрішніми причинами, адже головна мета Путіна - збереження власної влади та життя.