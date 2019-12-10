У Путина назвали условия смены формата контактной группы по Донбассу

Смена формата трехсторонней контактной группы по Донбассу возможна только с учетом мнения самопровозглашенных "республик". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова российским СМИ.

По его словам, на сегодня нельзя полностью исключать расширение состава контактной группы.

"Любые изменения формата исключать нельзя, но изменять формат без согласования всеми участниками - тремя сторонами в этой группе - невозможно и вряд ли это можно сделать", - отметил Песков.

Он добавил, что такие решение невозможно принимать "без позиции и мнения самопровозглашенных республик и контактов Киева с этими представителями".

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль не исключает возможности изменения нормандского формата. При этом российские СМИ пишут, что на нормандском саммите большая часть вопросов касалась "ДНР" и "ЛНР", которые представлены на переговорах не были.

Кроме того, у Путина заявили, что на вчерашней нормандской встрече не обсуждалось предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании дополнительной подгруппы, которая будет заниматься вопросами передачи границы под контроль Украины.