У Путина назвали условия для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной после завершения президентских выборов 2019. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуацией, когда этот диалог "пытаются обрамить различными провокациями и разукрасить диверсиями". Он также подчеркнул, что российский лидер готов к переговорам после выборов в Украине.

"Президент Путин всегда был и остается приверженцем диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня", - добавил Песков.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что ради достижения мира готов к личным переговорам с Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на не пойдет на уступки Москве, которые включают в себя размен территориями.

После объявления результатов экзит-полов 31 марта Зеленский отметил, что в случае победы встретится с президентом России только после возврата захваченных территорий.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые помогали эскалации Крыма и Донбасса?", - отметил Зеленский.