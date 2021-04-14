У Путина назвали условие деэскалации ситуации возле границ Украины

Он заявил, что обеспокоенность из-за перемещения российских войск в Кремле считают безосновательной.

"Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", - заявил Песков.

Отметим, что сегодня Россия начала военные учения в Черном море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и общие зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

Кроме того, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.