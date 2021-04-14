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У Путіна назвали умову деескалації ситуації біля кордонів України

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі назвали умову деескалації ситуації біля українських кордонів, куди РФ стягує свої війська. У Росії хочуть, щоб Україна відмовилася від "провокаційних дій".

Про це заявив прес-секретар РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Він заявив, що занепокоєння через переміщення російських військ в Кремлі вважають безпідставними.

"Все стурбованості від кого б то не було, включаючи США, в зв'язку з переміщеннями наших збройних сил на території Росії, ми вважаємо безпідставними. На території України деескалація може статися тільки в результаті відмови збройних сил України від провокаційних дій", - заявив Пєсков.

Зазначимо, що сьогодні Росія почала військові навчання у Чорному морі. У морі екіпажі кораблів проведуть одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

Крім того, в акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт"). Кораблі мають увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

Все це відбувається на тлі ескалації ситуації на Донбасі. При цьому в Росії вважають "відповідальною" за загострення на Донбасі саме Україну.

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