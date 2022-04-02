У Путина назвали Украину сложной и враждебной страной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Украину сложной и враждебной страной. При этом представитель Кремля заявил о готовности продолжать переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу "Беларусь 1".
"Украина - очень сложная страна для нас. Она в своем нынешнем состоянии враждебная", - сказал Песков.
По его словам, сегодня важно продолжать переговоры с Украиной. Он добавил, что место их проведения не имеет значения.
Напомним, в этом же интервью Песков назвал одну из главных целей войны в Украине.
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