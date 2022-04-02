У Путина назвали Украину сложной и враждебной страной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Украину сложной и враждебной страной. При этом представитель Кремля заявил о готовности продолжать переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу "Беларусь 1".

"Украина - очень сложная страна для нас. Она в своем нынешнем состоянии враждебная", - сказал Песков. По его словам, сегодня важно продолжать переговоры с Украиной. Он добавил, что место их проведения не имеет значения.