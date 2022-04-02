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У Путіна назвали Україну складною і ворожою країною

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав Україну складною і ворожою країною. При цьому представник Кремля заявив про готовність продовжувати переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу "Білорусь 1".

"Україна - дуже складна країна для нас. Вона у своєму нинішньому стані ворожа", - сказав Пєсков.

За його словами, сьогодні важливо продовжувати переговори з Україною. Він додав, що місце їх проведення не має значення.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Пєсков назвав одну з головних цілей війни в Україні.

Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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