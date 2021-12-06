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У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе

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Москва, Понедельник 06 декабря 2021 18:36
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

У президента России Владимира Путина считают, что снять напряженность на Донбассе можно только отказом Украины от силового сценария. Москва настаивает на соответствующих гарантиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Снять напряженность можно только одним путем - это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин завтра с "большим интересом" выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по решению конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен идти по военному пути решения проблемы Донбасса. Он также заявил, что не видит альтернативы минским соглашениям.

До этого МИД России обвинил Украину в якобы "наступательных действиях" на Донбассе.

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Владимир Путин Донбасс
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У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
У Путина назвали способ снять напряженность на Донбассе
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