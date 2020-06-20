ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина назвали "очень опасной" ситуацию с урегулированием на Донбассе

Новости » Политика     20.06.2020 - 17:04
У Путина назвали "очень опасной" ситуацию с урегулированием на Донбассе
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле обеспокоены заявлениями об изменении минских соглашений

В России считают, что ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе является "потенциально очень опасной". Кремль обеспокоен заявлениями украинской стороны относительно изменения минских договоренностей.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

По словам Пескова, у российского руководства вызывают беспокойство заявления относительно "необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

"Если это будет звучать все чаще, и если это будет набирать формы совершенно официальных заявлений, то, конечно же, это будет заводить ситуацию в тупик. Ведь другого фундамента для работы в украинском направлении просто не существует", - заявил он.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может выйти из минских договоренностей в любой момент, ведь они не являются частью законодательства.

Кроме того, в Раде считают, что Украина имеет политическое и моральное право отказаться от минских договоренностей из-за бездействия России.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Донбассминские соглашенияПесковКремль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь