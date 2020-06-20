У Путина назвали "очень опасной" ситуацию с урегулированием на Донбассе

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле обеспокоены заявлениями об изменении минских соглашений

В России считают, что ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе является "потенциально очень опасной". Кремль обеспокоен заявлениями украинской стороны относительно изменения минских договоренностей.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".

По словам Пескова, у российского руководства вызывают беспокойство заявления относительно "необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

"Если это будет звучать все чаще, и если это будет набирать формы совершенно официальных заявлений, то, конечно же, это будет заводить ситуацию в тупик. Ведь другого фундамента для работы в украинском направлении просто не существует", - заявил он.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может выйти из минских договоренностей в любой момент, ведь они не являются частью законодательства.

Кроме того, в Раде считают, что Украина имеет политическое и моральное право отказаться от минских договоренностей из-за бездействия России.

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Автор: Дмитрий Левицкий