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У Путіна назвали "дуже небезпечною" ситуацію з врегулюванням на Донбасі

Новини » Політика     20.06.2020 - 17:04
У Путіна назвали "дуже небезпечною" ситуацію з врегулюванням на Донбасі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі занепокоєні заявами щодо зміни мінських угод

У Росії вважають, що ситуація з врегулюванням конфлікту на Донбасі є "потенційно дуже небезпечною". Кремль занепокоєний заявами української сторони щодо зміни мінських домовленостей.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков в ефірі "Першого каналу".

За словами Пєскова, в російського керівництва викликають занепокоєння заяви щодо "необов'язковості чи неможливості виконання мінських домовленостей".

"Якщо це буде звучати все частіше, та якщо це буде набирати форми абсолютно офіційних заяв, то, звісно ж, це буде заводити ситуацію в глухий кут. Адже іншого фундаменту для роботи в українському напрямку просто не існує", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може вийти з мінських домовленостей в будь-який момент, адже вони не є частиною законодавства.

Крім того, у Раді вважають, що Україна має політичне і моральне право відмовитися від мінських домовленостей через бездіяльність Росії.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Донбасмінські угодиПєсковКремль
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