У Путина назвали невыполнимыми условия Украины для перемирия

В Кремле считают, что условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются "невыполнимыми и категоричными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

При этом он добавил, что РФ не может вывести все войска из Донбасса, так как "им важна воля местных жителей". Также Россия не признает Крым и Донбасс украинскими, что, как заявил Медведев, является требованием украинской стороны.

"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - считает Медведев.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности России. А угроза полуострову в составе РФ станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.

Также мы писали, что, по словам Медведева, санкции против России могут привести к новым региональным войнам, кризисам и голоду в отдельных странах. При этом первопричиной в Москве считают именно санкции, а не то, что к ним привело.

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