У Путина назвали невыполнимыми условия Украины для перемирия

В Кремле считают, что условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются "невыполнимыми и категоричными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - считает Медведев.
При этом он добавил, что РФ не может вывести все войска из Донбасса, так как "им важна воля местных жителей". Также Россия не признает Крым и Донбасс украинскими, что, как заявил Медведев, является требованием украинской стороны.
Напомним, ранее Медведев заявлял, что Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности России. А угроза полуострову в составе РФ станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.
Также мы писали, что, по словам Медведева, санкции против России могут привести к новым региональным войнам, кризисам и голоду в отдельных странах. При этом первопричиной в Москве считают именно санкции, а не то, что к ним привело.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.