У Путина угрожают войнами, кризисами и голодом из-за санкций против России

Санкции против России могут привести к новым региональным войнам, кризисам и голоду в отдельных странах. При этом первопричиной в Москве считают именно санкции, а не то, что к ним привело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

По его мнению, санкции приведут к разрушению глобальных цепочек поставок товаров с перспективой логистического кризиса; усилению энергетического кризиса в тех странах, которые ограничивают поставки российских энергоносителей; продовольственному кризису в отдельных странах и финансовым кризисам из-за подрыва устойчивости ряда национальных валют.

"Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков. Активизируются террористы, считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией", - отметил Медведев.

Он добавил, что из-за санкций могут начаться новые эпидемии, будут образованы международные альянсы на основе прагматических критериев и, в конечном итоге, будет создана новая архитектура безопасности с "крахом американоцентричного мира".