У Путина угрожают войнами, кризисами и голодом из-за санкций против России
Санкции против России могут привести к новым региональным войнам, кризисам и голоду в отдельных странах. При этом первопричиной в Москве считают именно санкции, а не то, что к ним привело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.
По его мнению, санкции приведут к разрушению глобальных цепочек поставок товаров с перспективой логистического кризиса; усилению энергетического кризиса в тех странах, которые ограничивают поставки российских энергоносителей; продовольственному кризису в отдельных странах и финансовым кризисам из-за подрыва устойчивости ряда национальных валют.
"Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет либо игнорируются существенные интересы крупных международных игроков. Активизируются террористы, считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией", - отметил Медведев.
Он добавил, что из-за санкций могут начаться новые эпидемии, будут образованы международные альянсы на основе прагматических критериев и, в конечном итоге, будет создана новая архитектура безопасности с "крахом американоцентричного мира".
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война нанесла больше ущерба украинской экономике, чем Россия пострадала от санкций.
Тем временем Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который, впрочем, никак не могут согласовать из-за позиции отдельных стран по нефтяному эмбарго.
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