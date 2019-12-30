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У Путина назвали "непростой" работу по новому газовому контракту

Новости » Политика     30.12.2019 - 11:49
У Путина назвали "непростой" работу по новому газовому контракту
Фото: Дмитрий Песков (из открытых источников)

В Кремле осторожны в прогнозах по поводу заключения нового соглашения о транзите газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры относительно нового соглашения о транзите газа в Европу из России через Украину "непростые". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле осторожны в прогнозах по поводу заключения нового соглашения.

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - сказал он в понедельник.

По его оценке, работа касательного нового контракта "непростая".

"Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - отметил представитель Кремля.

Напомним, в Вене пятый день продолжаются переговоры по газу между Украиной и РФ. Они начались в четверг и шли все выходные, продолжатся днем 30 декабря.

В субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет - "борьба идет за каждую запятую".

Ранее в РФ заявили, что компромисс с Украиной по газу был тяжелым выбором.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу.

В Вене пятый день продолжаются переговоры по газу между Украиной и РФ Меркель и Путин отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину
Новости Украины Владимир Путингазовые переговоры
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