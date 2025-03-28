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У Путіна назвали Маска "великим провидцем" і запропонували допомогу з АЕС на Марсі

П'ятниця 28 березня 2025 18:16
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У Путіна назвали Маска "великим провидцем" і запропонували допомогу з АЕС на Марсі Фото: Ілон Маск (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уповноважений президента РФ з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що Російська Федерація нібито може поставити невелику атомну електростанцію для місії SpaceX на Марс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Росія може запропонувати невелику атомну електростанцію для місії на Марс та інші передові технологічні можливості", - сказав Дмитрієв.

За його словами, Росія нібито має низку ядерних технологій, що можуть стати в пригоді для освоєння Марсу.

Варто зауважити, що за останній місяць це вже друга заява російського чиновника щодо можливої співпраці з Маском. При цьому Дмитрієв назвав Маска "великим провидцем" і наголосив на важливості партнерства.

Цікаво те, що нещодавно Маск заявив, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці наступного року. У випадку, якщо місія буде успішною, перші посадки людей можуть відбутися між 2029 і 2031 роками.

Starship

Нагадаємо, Starship - це багаторазова ракета-носій і космічний корабель. Її було розроблено компанією SpaceX для виконання різноманітних місій. Заявлялось, що виробництво Starship є ключовим етапом у планах Маска щодо польоту на Марс.

Метою Starship є створення транспортного засобу, який буде здатний перевозити людей і вантажі в космос. При цьому корабель має бути багаторазовим, що дозволить значно знизити витрати на космічні польоти.

Головна особливість Starship - здатність до вертикального зльоту та посадки. Корабель має висоту 50 метрів і діаметр 9 метрів.

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії заявив, що Штати полетять на Марс.

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Ілон Маск Марс АЕС Російська Федерація
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