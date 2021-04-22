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У Путина назвали "красную линию" России в отношении Украины

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 15:42
У Путина назвали "красную линию" России в отношении Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "красную линию" для Москвы в отношениях с Киевом. Она якобы проходит по рубежу российских национальных интересов.

Об этом пишет ТАСС.

"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - Песков.

Он добавил, что Киев должен самостоятельно решить "внутреннее противостояние" на Донбассе, а Россия будет во взаимодействии с другими странами "делать все возможное, чтобы помочь Украине". Таким образом Песков в очередной раз утверждает, что РФ не является строной конфликта на востоке Украины и не поддерживает боевиков.

Напомним, вчера Путин выразил надежду, что "никому не прийдет в голову" перейти в отношении России "красную черту". А где она будет проходит Москва будет определять сама в каждом конкретном случае.

Позже в Кремле рассказали, какие именно "красные линии" не должны пересекать страны Запада в отношении Российской Федерации. Среди них - вмешательство во внутренние дела РФ, включая выборы, и оскорбления.

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