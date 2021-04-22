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У Путіна назвали "червону лінію" Росії щодо України

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 15:42
У Путіна назвали "червону лінію" Росії щодо України Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "червону лінію" для Москви у відносинах з Києвом. Вона нібито проходить по рубежу російських національних інтересів.

Про це пише ТАСС.

"Червона лінія є в цілому у Росії, це пов'язано з національними інтересами. Звичайно, це має відношення і до двосторонніх відносин з іншими державами, включаючи Україну. Вона проходить саме на рубежі наших національних інтересів", - Пєсков.

Він додав, що Київ повинен самостійно вирішити "внутрішнє протистояння" на Донбасі, а Росія буде у взаємодії з іншими країнами "робити все можливе, щоб допомогти Україні". Таким чином Пєсков в черговий раз стверджує, що РФ не є строною конфлікту на сході України і не підтримує бойовиків.

Нагадаємо, вчора Путін висловив надію, що "нікому не прийде в голову" перейти щодо Росії "червону межу". А де вона буде проходить Москва буде визначати сама в кожному конкретному випадку.

Пізніше в Кремлі розповіли, які саме " червоні лінії" не повинні перетинати країни Заходу відносно Російської Федерації. Серед них-втручання у внутрішні справи РФ, включаючи вибори, і образи.

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