У Путина назвали еще одну цель войны с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы предотвращение угрозы Третьей мировой войны. При этом он повторил слова Путина о возможном конфликте с НАТО из-за оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу Sky News .

"Применяя статью 5 устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам Альянса придется защищать Украину, могла бы быть Третья мировая война. Что сейчас осуществляется (война в Украине - ред.) - это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", - заявил Песков.

Песков предложил представить ситуацию, когда Украина вступила в НАТО и решила силовым путем вернуть оккупированный Россией Крым.

Напомним, ранее Песков заявил, что одной из главных целей войны в Украине является "спасение" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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