UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Путина назвали еще одну цель войны с Украиной

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще одной целью войны в Украине является якобы предотвращение угрозы Третьей мировой войны. При этом он повторил слова Путина о возможном конфликте с НАТО из-за оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу Sky News.

Песков предложил представить ситуацию, когда Украина вступила в НАТО и решила силовым путем вернуть оккупированный Россией Крым.

"Применяя статью 5 устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам Альянса придется защищать Украину, могла бы быть Третья мировая война. Что сейчас осуществляется (война в Украине - ред.) - это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что одной из главных целей войны в Украине является "спасение" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Война России против Украины продолжается 43-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ПесковВладимир ПутинВойна России против Украины