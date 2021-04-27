У Путина назвали "единственный правильный шаг" для Украины по Донбассу

Российская сторона настаивает на том, что для Украины якобы единственным правильным шагом для Украины по Донбассу являются прямые переговоры с представителями оккупационной власти . А также выполнение минских соглашений.

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обсуждать войну на Донбассе напрямую с главарями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В ответ на это Зеленский заявил, что не будет разговаривать с террористами.

В то же время российский переговорщик Дмитрий Козак отмечает, что Украина якобы и так 99% всех дискуссий на уровне Трехсторонней контактной группы ведет с представителями "республик".