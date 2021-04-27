UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина назвали "единственный правильный шаг" для Украины по Донбассу

Автор: РБК-Украина

Российская сторона настаивает на том, что для Украины якобы единственным правильным шагом для Украины по Донбассу являются прямые переговоры с представителями оккупационной власти. А также выполнение минских соглашений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обсуждать войну на Донбассе напрямую с главарями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В ответ на это Зеленский заявил, что не будет разговаривать с террористами.

В то же время российский переговорщик Дмитрий Козак отмечает, что Украина якобы и так 99% всех дискуссий на уровне Трехсторонней контактной группы ведет с представителями "республик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинУкраинаДонбасспереговоры