ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У Путина назвали "единственный правильный шаг" для Украины по Донбассу

Новина українською → Москва, Вторник 27 апреля 2021 12:23
У Путина назвали "единственный правильный шаг" для Украины по Донбассу Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская сторона настаивает на том, что для Украины якобы единственным правильным шагом для Украины по Донбассу являются прямые переговоры с представителями оккупационной власти. А также выполнение минских соглашений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обсуждать войну на Донбассе напрямую с главарями так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В ответ на это Зеленский заявил, что не будет разговаривать с террористами.

В то же время российский переговорщик Дмитрий Козак отмечает, что Украина якобы и так 99% всех дискуссий на уровне Трехсторонней контактной группы ведет с представителями "республик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Украина Донбасс переговоры
NEWS
Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины
Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины
DAILY
Новая "холодная война". Чего ждать от конфликта России и Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новая "холодная война". Чего ждать от конфликта России и Запада