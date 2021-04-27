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У Путіна назвали "єдиний правильний крок" для України щодо Донбасу

Новость на русском → Москва, Вівторок 27 квітня 2021 12:23
У Путіна назвали "єдиний правильний крок" для України щодо Донбасу Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона наполягає на тому, що для України нібито єдиним правильним кроком для України щодо Донбасу є прямі переговори з представниками окупаційної влади. А також виконання мінських угод.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Росія не є стороною цього конфлікту, і в Москві переконані, що єдиним правильним кроком для врегулювання може бути тільки реалізація положень мінського комплексу заходів, а також налагодження прямого діалогу з представниками і керівництвом двох самопроголошених республік", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін запропонував українському лідеру Володимиру Зеленському обговорювати війну на Донбасі безпосередньо з ватажками так званих Донецької і Луганської "народних республік". У відповідь на це Зеленський заявив, що не буде розмовляти з терористами.

У той же час російський парламентер Дмитро Козак зазначає, що Україна нібито і так 99% всіх дискусій на рівні Тристоронньої контактної групи веде з представниками "республік".

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