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У Путина назвали бесперспективным требование Чехии вернуть высланных дипломатов

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 21:20
У Путина назвали бесперспективным требование Чехии вернуть высланных дипломатов Фото: прес-секретарь Владимира Путина Дмитрий Пеской (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Россия ответила на требование министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека вернуть 20 высланных дипломатов. В Кремле раскритиковали стилистику требований.

Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесперспективными требования чешской стороны.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать требование Чехии.

Ранее в МИД Чехии заявили, что все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидают до 12:00 четверга.

Напомним, в Чехии также заявляли, что высылка 20 сотрудников посольства в Москве - большой удар по ческому представительству. Работу посольства это парализует.

МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.

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