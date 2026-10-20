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У Путіна нахабно не обіцяють "політичних поступок" посланцям Трампа

20:34 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
У Путіна нахабно не обіцяють "політичних поступок" посланцям Трампа Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
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Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф збирається на перемовини до Росії. Проте у Путіна нахабно заявили, що ніяких политичних поступок не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, передає "РИА. Новости".

У Путіна нічого не обіцяють

За словами Лаврова, Росія подивиться, що запропонує Віткофф. Проте "політичних поступок не буде".

"Росія готова до економічних угод, але без політичних поступок", - каже він.

Також поплічник Путіна заявив, що Москва готова відновлювати відносини із Заходом, але "так, як до 2022 року, більше не буде".

Ще Лавров уточнив, що російська влада не очікує "ніякого дива" від адміністрації Трампа в питанні санкцій. Він закликав не захоплюватися тим, що Трамп вирішив не застосовувати закон про санкції ("пекельні санкції" проти РФ авторства сенатора Ліндсі Грема - ред.).

"Прийде інший президент - хто зна, як він поводитиметься", - каже Лавров.

Раніше РБК-Україна писало, що Лавров заявив, що ніякого припинення вогню для того, щоб в Україні провели вибори президента, не буде.

Крім того, Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну.

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