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У Путина нагло не обещают "политических уступок" посланникам Трампа

20:34 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
У Путина нагло не обещают "политических уступок" посланникам Трампа Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
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Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается на переговоры в Россию. Однако у Путина нагло заявили, что никаких политических уступок не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает "РИА. Новости".

У Путина ничего не обещают

По словам Лаврова, Россия посмотрит, что предложит Уиткофф. Однако "политических уступок не будет".

"Россия готова к экономическим соглашениям, но без политических уступок", - говорит он.

Также приспешник Путина заявил, что Москва готова возобновлять отношения с Западом, но "так, как до 2022 года, больше не будет".

Еще Лавров уточнил, что российские власти не ожидают "никакого чуда" от администрации Трампа в вопросе санкций. Он призвал не восхищаться тем, что Трамп решил не применять закон о санкциях ("адские санкции" против РФ авторства сенатора Линдси Грэма – ред.).

"Придет другой президент - кто знает, как он будет вести себя", - говорит Лавров.

Ранее РБК-Украина писало, что Лавров заявил, что никакой остановки огня для того, чтобы в Украине провели выборы президента, не будет.

Кроме того, Лавров заявил, что призывы европейских лидеров готовиться к возможному вооруженному противостоянию с Россией могут спровоцировать войну.

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