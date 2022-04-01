ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путина могут убить или отстранить его же окружение, - экс-руководитель разведки Британии

Новина українською →
Лондон, Пятница 01 апреля 2022 09:34
Путина могут убить или отстранить его же окружение, - экс-руководитель разведки Британии Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, предположил, что президент РФ Владимир Путин не примет участия в заключении мирного соглашения по окончанию войны против Украины. Поскольку его могут отстранить от власти или убить его же окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем", - сказал Стил.

На вопрос журналиста, как завершится война РФ против Украины, и если мирные переговоры будут сорваны из-за того, что Путин зашел слишком далеко, он ответил, что "все закончится каким-то соглашением".

"Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина... Думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми", - допускает Стил.

Напомним, по данным украинской разведки, некоторые российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина. Крупный бизнес недоволен санкциями, которые были введены за войну России против Украины.

Добавим, ранее украинская разведка сообщала, что российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина от власти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ирина Верещук: Возвращаться на освобожденные территории сейчас опасно