Путина могут убить или отстранить его же окружение, - экс-руководитель разведки Британии

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, предположил, что президент РФ Владимир Путин не примет участия в заключении мирного соглашения по окончанию войны против Украины. Поскольку его могут отстранить от власти или убить его же окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Я не вижу, как мы можем доверять Путину в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, и я не вижу, как мы сможем вести с ним нормально дела в дальнейшем", - сказал Стил.

На вопрос журналиста, как завершится война РФ против Украины, и если мирные переговоры будут сорваны из-за того, что Путин зашел слишком далеко, он ответил, что "все закончится каким-то соглашением".

"Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но я думаю, что до этого соглашения еще далеко, и я думаю, что в нем, скорее всего, не будет Владимира Путина... Думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми", - допускает Стил.

Напомним, по данным украинской разведки, некоторые российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина. Крупный бизнес недоволен санкциями, которые были введены за войну России против Украины.

Добавим, ранее украинская разведка сообщала, что российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина от власти.

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