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Путіна можуть вбити або відсторонити його ж оточення, - екс-керівник розвідки Британії

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Лондон, П'ятниця 01 квітня 2022 09:34
Путіна можуть вбити або відсторонити його ж оточення, - екс-керівник розвідки Британії Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Колишній співробітник британської розвідки MI6 Крістофер Стіл, припустив, що президент РФ Володимир Путін не візьме участі в укладенні мирної угоди по закінченню війни проти України. Оскільки його можуть відсторонити від влади або вбити його ж оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я не бачу, як ми можемо довіряти Путіну в будь-якій мирній угоді, яка буде укладена зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи надалі", - сказав Стіл.

На питання журналіста, як завершиться війна РФ проти України, і якщо мирні переговори будуть зірвані через те, що Путін зайшов надто далеко, він відповів, що "все закінчиться якоюсь угодою".

"Я думаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що в ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна... Думаю, що він цілком може бути відсторонений від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбитий своїми людьми", - допускає Стіл.

Нагадаємо, за даними української розвідки, окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. Великий бізнес незадоволений санкціями, які були введені за війну Росії проти України.

Додамо, раніше українська розвідка повідомляла, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна від влади.

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