Путина лишили статуса президента Международной федерации дзюдо
Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Глава Кремля Владимир Путин был лишен статуса почетного президента Международной федерации дзюдо. Такое решение организация приняла учитывая войну в Украине, которую развязало руководство РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо.
"В свете продолжающейся в Украине войны Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса Путина как почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", - объявили в организации.
Путин занимал статуса почетного президента Международной федерации дзюдо еще с 2008 года.
Напомним, Путину теперь грозит международный трибунал ведь Украина подала официальную жалобу в Международный суд ООН в Гааге.