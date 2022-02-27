Путина лишили статуса президента Международной федерации дзюдо

Глава Кремля Владимир Путин был лишен статуса почетного президента Международной федерации дзюдо. Такое решение организация приняла учитывая войну в Украине , которую развязало руководство РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо .

"В свете продолжающейся в Украине войны Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса Путина как почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", - объявили в организации.

Путин занимал статуса почетного президента Международной федерации дзюдо еще с 2008 года.