ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путіна позбавили статусу президента Міжнародної федерації дзюдо

Новость на русском →
Будапешт, Неділя 27 лютого 2022 13:21
Путіна позбавили статусу президента Міжнародної федерації дзюдо Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Очільник Кремля Володимир Путін був позбавлений статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо. Таке рішення організація ухвалила з огляду на війну в Україну, яку розв'язало керівництво РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації дзюдо.

"У світлі війни, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення статусу Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо", - оголосили в організації.

Путін обіймав статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо ще з 2008 року.

Нагадаємо, Путіну тепер загрожує міжнародний трибунал, адже Україна подала офіційну скаргу до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна