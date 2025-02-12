У Путіна кажуть, що не хочуть обговорювати тему обміну територій РФ

Кремль не хоче обговорень щодо обміну територіями з Україною. Напередодні про таку ідею говорив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
Пєсков назвав "неможливим" обговорення теми обміну територій Росії.
"Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своєї території. І, зрозуміло, українські з'єднання будуть вигнані з цієї території. Усіх, хто не буде знищено, буде вигнано", - сказав речник російського диктатора.
Нагадаємо, операція Сил оборони України у Курській області триває вже шість місяців. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, за пів року загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч - убитими.
Напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив, що запропонує Росії обмін територіями. Йдеться про обмін районів Курської області, які контролюють ЗСУ, на українські території, окуповані росіянами.
При цьому глава держави не уточнив, яку територію Україна хоче обміняти на Курську область.
Варто додати, що раніше Зеленський пояснював, що Курська операція була превентивним кроком, щоб запобігти повторному наступу РФ на Сумську область.
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