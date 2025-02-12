Песков назвал "невозможным" обсуждение темы обмена территорий России.

"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны", - сказал спикер российского диктатора.

Напомним, операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается уже шесть месяцев. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, за полгода общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч - убитыми.