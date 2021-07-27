У Путина исключили возможность международных сделок по Крыму       

Российская Федерация исключает возможность международных сделок по оккупированному Крыму. В Кремле отмечают, что "российский регион" не может быть предметом сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Отметим, ранее профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Турция может заключить с Россией сделку по Крыму. В частности, по ее условиям, Анкара может признать Крым за Россией в обмен на признание Москвой независимости так называемой Турецкой Республики Северного Кипра.

"Вряд ли профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары… Российские регионы не могут быть и не будут предметами каких-либо сделок. Это исключено", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.