У Путіна виключили можливість міжнародних угод щодо Криму       

Російська Федерація виключає можливість міжнародних угод щодо окупованого Криму. У Кремлі зазначають, що "російський регіон" не може бути предметом угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Зазначимо, раніше професор турецького університету Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявив, що Туреччина може укласти з Росією угоду щодо Криму. Зокрема, за її умовами, Анкара може визнати Крим за Росією в обмін на визнання Москвою незалежності так званої Турецької Республіки Північного Кіпру.
"Навряд чи професор з Туреччини може уособлювати офіційну точку зору Анкари ... Російські регіони не можуть бути і не будуть предметами будь-яких угод. Це виключено", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не бачить жодних проблем у тому, що міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму.
Він також назвав захоплення Криму нібито адекватною реакцією на Майдан в Україні і закликав домовлятися з США про правила поведінки.