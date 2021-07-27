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У Путіна виключили можливість міжнародних угод щодо Криму       

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація виключає можливість міжнародних угод щодо окупованого Криму. У Кремлі зазначають, що "російський регіон" не може бути предметом угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зазначимо, раніше професор турецького університету Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявив, що Туреччина може укласти з Росією угоду щодо Криму. Зокрема, за її умовами, Анкара може визнати Крим за Росією в обмін на визнання Москвою незалежності так званої Турецької Республіки Північного Кіпру.

"Навряд чи професор з Туреччини може уособлювати офіційну точку зору Анкари ... Російські регіони не можуть бути і не будуть предметами будь-яких угод. Це виключено", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не бачить жодних проблем у тому, що міжнародне співтовариство не визнає анексію Криму.

Він також назвав захоплення Криму нібито адекватною реакцією на Майдан в Україні і закликав домовлятися з США про правила поведінки.

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