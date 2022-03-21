UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Путина исключили прекращение огня на время переговоров с Украиной

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Артем Горовенко

На время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У президента РФ Владимира Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

В частности, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, будет ли действовать режим прекращения огня на переговорах.

"Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется … подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс", - ответил он.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на переговорах России и Украины есть прогресс, но остаются большие разногласия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Режим прекращения огняВойна России против Украины