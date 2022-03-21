У Путина исключили прекращение огня на время переговоров с Украиной

На время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У президента РФ Владимира Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

В частности, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, будет ли действовать режим прекращения огня на переговорах. "Нет. Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется … подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, это, конечно, осложняет процесс", - ответил он.