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У Путіна виключили припинення вогню на час переговорів з Україною

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Артем Горовенко

На час переговорів Росії та України не діятиме режим припинення вогню. У президента РФ Володимира Путіна пояснюють це тим, що паузи використовуються українською стороною для перегрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Зокрема, прес-секретарю президента Росії Дмитру Пєскову поставили запитання, чи діятиме режим припинення вогню на переговорах.

"Ні. Справа в тому, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується ... підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових. Так було неодноразово, це, звичайно, ускладнює процес", - відповів він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що на переговорах Росії та України є прогрес, але залишаються великі розбіжності.

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Режим припинення вогнюВійна Росії проти України