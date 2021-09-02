У Путина исключают встречу с Зеленским в этом году. Есть проблемы с вопросами

Возможная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена и вряд ли состоится в этом году. На сегодня есть проблемы с определением круга вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определенные цели. В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский (президент Украины, - ред.) все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что не думает, что эта встреча состоится в этом году.